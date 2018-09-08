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Posted 8 сентября 2018,, 07:20

Published 8 сентября 2018,, 07:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Могли пострадать дети: жители Верхней Салды обстреляли балкон соседей

8 сентября 2018, 07:20
В Верхней Салде мужчины обстреляли балкон дома напротив, а 2 сентября салдинец произвел обстрел машин на улице.

Сразу два случая обстрела чужого имущества зафиксированы в Верхней Салде за последнее время. Так, ранее жительница Верхней Салды рассказала, что жители дома напротив ради развлечения решили пострелять из пневматического оружия. Женщина отмечает, что это были не школьники и не подростки, а именно взрослые люди, которые своим поведением причинили ей ущерб. Так, во время обстрела из окна пострадал балкон квартиры женщины. Более того, она обеспокоена не только дырами на стеклах, но и тем, что могли пострадать ее дети.

Еще один случай произошел 2 сентября. Житель Верхней Салды возвращался домой после ночной смены и по дороге обстрелял из травматики проезжающие мимо машины. Подозреваемого задержала полиция. Мотивы своих действий он объяснить не смог, пишет VSalde.

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#Происшествия#Верхняя и Нижняя Салда#Оружие#Обстрел#Имущество#Пневматика
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