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Posted 10 сентября 2018,, 18:00

Published 10 сентября 2018,, 18:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Пятый ребёнок-«талисман» ЭКСПО-2025 родился в Екатеринбурге

10 сентября 2018, 18:00
Среди детей-«талисманов», которые родились 2025-ыми в своих районах пополнение. В Железнодорожном районе Екатеринбурга на свет появился мальчик по имени Максим. Он стал пятым «талисманом» предстоящей выставки.

По случаю рождения Максима в ЗАГСе Железнодорожного района Екатеринбурга был устроен торжественный приём. Если столица области выиграет право на проведение выставки ЭКСПО-2025, тогда уже первоклассник Максим вместе с другими «талисманами» перережет красную ленточку на воротах Экспо-парка.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», первым ребёнком-«талисманом» среди девочек стала Полина, которая родилась 2025-ой в Орджоникидзевском районе. Среди новорожденных мальчиков первым был Фёдор, который появился на свет в Верх-Исетском района.

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#Общество#Новости УрФО#Ребенок#Выставка#ЭКСПО-2025#Младенец#Новорожденный#Талисман#Екатеринбург
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