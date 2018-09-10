Пятый ребёнок-«талисман» ЭКСПО-2025 родился в Екатеринбурге

По случаю рождения Максима в ЗАГСе Железнодорожного района Екатеринбурга был устроен торжественный приём. Если столица области выиграет право на проведение выставки ЭКСПО-2025, тогда уже первоклассник Максим вместе с другими «талисманами» перережет красную ленточку на воротах Экспо-парка.