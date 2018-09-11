Фотоконкурс «Хочу на экскурсию по Нижнему Тагилу!» стартовал 10 сентября

С 10 по 30 сентября проходит фотоконкурс «Хочу на экскурсию по Нижнему Тагилу!», в котором могут принять участие школьные классы образовательных учреждений, выложив свои фотографии с экскурсий и походов.