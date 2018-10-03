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Posted 3 октября 2018,, 11:00

Published 3 октября 2018,, 11:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тагилбанк официально признан банкротом

3 октября 2018, 11:00
Тагилбанк в Нижнем Тагиле официально был признан банкротом 3 октября 2018 года.

3 октября Арбитражный суд Свердловской области принял решение о признании Тагилбанка банкротом.

Истцом в данном деле выступал Центробанк. Сумма исковых требований составила 103,49 млн рублей.

20 июля Тагилбанк лишился лицензии кредитной организации за неисполнение законов о банковской деятельности и угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

1 августа страховая компания начала выплату страхового возмещения вкладчикам АО «Тагилбанк», сообщают «ЕАН».

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#Общество#Нижний Тагил#Арбитражный суд#Банкрот#Отзыв лицензии#Центробанка#Тагилбанк
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