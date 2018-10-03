Тагилбанк официально признан банкротом

Posted 3 октября 2018,, 11:00
Published 3 октября 2018,, 11:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
3 октября Арбитражный суд Свердловской области принял решение о признании Тагилбанка банкротом.
Истцом в данном деле выступал Центробанк. Сумма исковых требований составила 103,49 млн рублей.
20 июля Тагилбанк лишился лицензии кредитной организации за неисполнение законов о банковской деятельности и угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.
1 августа страховая компания начала выплату страхового возмещения вкладчикам АО «Тагилбанк», сообщают «ЕАН».