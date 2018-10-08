Свердловчане оформили ипотечные кредиты почти на 60 млрд рублей в 2018 году

Posted 8 октября 2018,, 16:30
Published 8 октября 2018,, 16:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В Свердловской области с начала года были выданы 31,5 тыс. кредитов, для приобретения жилья. Общая сумма кредитов составила 60 млрд рублей. По количеству этот показатель вырос на 60% по сравнению с прошлым годом, а также на 72% больше по сумме.
Специалисты пояснили, что темпы роста ипотечных кредитов связаны с понижением ставок банками. В среднем с сентября 2018 года ипотечная ставка составила 9,5%, в то время как в 2017 году — под 10,6%.
Если говорить о показателях по Уралу, то объем кредитов составил 1 трлн 72 млрд рублей, пишут «Европейско-Азиатские новости».