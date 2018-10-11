Житель Кушвы заплатит 10 тыс. руб. за применение насилия в отношении полицейского

На следующий день сотрудники полиции вновь прибыли к заявителю для составления протокола по факту совершения административного правонарушения, однако мужчина был вновь пьян. Полицейские предложили жителю Кушвы проехать в отдел, на что мужчина ударил в шею одного из полицейских.