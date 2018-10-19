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Posted 19 октября 2018,, 13:01

Published 19 октября 2018,, 13:01

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Прививочная кампания и нарушения: в ГГО на беседу собрали торговлю и общепит

19 октября 2018, 13:01
17 октября администрация ГГО пригласила руководителей предприятий общественного питания и торговли для обсуждения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории округа.

На площадях МБУ ГГО «Николо-Павловский центр культуры» был организован семинар для руководителей предприятий торговли и общественного питания.

Представитель Роспотребнадзора Ксения Фомичева представила руководителям предприятий торговли и общественного питания Горноуральского городского округа проблемы в сфере оборота продуктов питания, которые были выявлены в ходе проверок. Также поднимался вопрос необходимости проведения прививочной кампании против гриппа среди сотрудников организации, информирует официальный сайт Горноуральского городского округа.

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#Общество#ГГО и пригород#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Роспотребнадзор#Торговля#Прививки#Руководитель#Санитарные нормы#Общепит#Дарья Зайцева#Горноуральский городской округ
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