Прививочная кампания и нарушения: в ГГО на беседу собрали торговлю и общепит

17 октября администрация ГГО пригласила руководителей предприятий общественного питания и торговли для обсуждения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории округа.

Сюжет Вакцинация от коронавируса в Свердловской области