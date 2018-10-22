Экс-депутат Мансуров стал замдиректора регионального оператора по ТКО в Екатеринбурге

Posted 22 октября 2018, 07:57
Published 22 октября 2018, 07:57
Modified 24 февраля, 12:39
Updated 24 февраля, 12:39
Экс-депутат гордумы Екатеринбурга от КПРФ Эдуард Мансуров, входивший в состав рабочей группы по разработке «дорожной карты» МУП «Спецавтобаза», стал заместителем руководителя данного предприятия. Директором МУП назначен еще один член рабочей группы экс-замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Сергей Пономарев. Он сменил на этой должности бывшего депутата гордумы Екатеринбурга от КПРФ Нафика Фамиева.
Эдуард Мансуров рассказал, что в его обязанности будет входить юридическое сопровождение деятельности организации, корректировка документов и составление проектов договоров, сообщает РИА «Новый День».
ЕМУП «Спецавтобаза» — это один из трех региональных операторов, который займется вывозом, сортировкой, переработкой и утилизацией ТКО по новой схеме. Мусорная реформа должна вступить в законную силу в январе 2019 года.