tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября 2018, 07:57

Published 22 октября 2018, 07:57

Modified 24 февраля, 12:39

Updated 24 февраля, 12:39

Экс-депутат Мансуров стал замдиректора регионального оператора по ТКО в Екатеринбурге

22 октября 2018, 07:57
Бывший депутат гордумы Екатеринбурга от КПРФ Эдуард Мансуров назначен заместителем директора ЕМУП «Спецавтобаза».

Экс-депутат гордумы Екатеринбурга от КПРФ Эдуард Мансуров, входивший в состав рабочей группы по разработке «дорожной карты» МУП «Спецавтобаза», стал заместителем руководителя данного предприятия. Директором МУП назначен еще один член рабочей группы экс-замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Сергей Пономарев. Он сменил на этой должности бывшего депутата гордумы Екатеринбурга от КПРФ Нафика Фамиева.

Эдуард Мансуров рассказал, что в его обязанности будет входить юридическое сопровождение деятельности организации, корректировка документов и составление проектов договоров, сообщает РИА «Новый День».

ЕМУП «Спецавтобаза» — это один из трех региональных операторов, который займется вывозом, сортировкой, переработкой и утилизацией ТКО по новой схеме. Мусорная реформа должна вступить в законную силу в январе 2019 года.

#Общество#Новости УрФО#Муп#Реформа#Екатеринбург#ТКО#Спецавтобаза
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика