Выросло количество жалоб в Роспотребнадзор о нарушениях прав потребителей за 2018 год

Количество обращений в сфере общепита увеличилось в 2,4 раза, в страховании в 1,3 раза, в сфере отходов производства и потребления в 1,4 раза с начала 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.