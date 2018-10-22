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Posted 22 октября 2018,, 06:39

Published 22 октября 2018,, 06:39

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Заксобрание увеличит на 335 рублей пенсии в Свердловской области

22 октября 2018, 06:39
В Свердловской области Заксобранием рассматривается возможность увеличения прожиточного минимума для пенсионеров на 2019 год.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области будут рассматривать законопроект об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров.

В соответствии с содержанием документа, прожиточный минимум хотят увеличить на 335 рублей. Сейчас сумма прожиточного минимума составляет с 8 511 рублей. Таким образом, рост прожиточного минимума для пенсионеров составит 3,9 % до 8 846 рублей.

Увеличение в 2019 году величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области до уровня 8846 рублей в месяц будет способствовать повышению уровня жизни и социальной защищенности пенсионеров,говорится в пояснительной записке.

Кроме этого в документе уточняется, что на выплату социальных доплат не требуются траты дополнительных средств из областного бюджета. Все доплаты будут производиться за счет трансфертов из Пенсионного фонда России, пишут «Вечерние Ведомости».

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#Политика#Свердловская область#Пенсионеры#Законодательное собрание#Прожиточный минимум#Повышение пенсии
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