Заксобрание увеличит на 335 рублей пенсии в Свердловской области

Posted 22 октября 2018,, 06:39
Published 22 октября 2018,, 06:39
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области будут рассматривать законопроект об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров.
В соответствии с содержанием документа, прожиточный минимум хотят увеличить на 335 рублей. Сейчас сумма прожиточного минимума составляет с 8 511 рублей. Таким образом, рост прожиточного минимума для пенсионеров составит 3,9 % до 8 846 рублей.
Увеличение в 2019 году величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области до уровня 8846 рублей в месяц будет способствовать повышению уровня жизни и социальной защищенности пенсионеров,говорится в пояснительной записке.
Кроме этого в документе уточняется, что на выплату социальных доплат не требуются траты дополнительных средств из областного бюджета. Все доплаты будут производиться за счет трансфертов из Пенсионного фонда России, пишут «Вечерние Ведомости».