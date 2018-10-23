Кремль с горкой и буксир за 1,2 млн рублей появятся в селе под Алапаевском

Posted 23 октября 2018, 09:37
Published 23 октября 2018, 09:37
Modified 29 ноября, 17:19
Updated 29 ноября, 17:19
Администрация Алапаевского МО планирует благоустроить площадку для массовых мероприятий на территории с. Невьянское. На работы выделено 1,2 млн рублей.
Согласно данным контракта, исполнитель должен оборудовать детскую площадку, в частности, установить качалку-буксир, карусель с рулем, песочный дворик «Кремль с горкой», пожарную машину, спортивный комплекс, лавочки и 16 урн. Также на площади в селе появятся сцена и благоустроенная территория вокруг нее.
Финансирование будет осуществляться из бюджета МО Алапаевское.
Исполнитель будет определен 2 ноября 2018 года путем открытого аукциона на сайте госзакупок.