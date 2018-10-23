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Posted 23 октября 2018, 09:37

Published 23 октября 2018, 09:37

Modified 29 ноября, 17:19

Updated 29 ноября, 17:19

Кремль с горкой и буксир за 1,2 млн рублей появятся в селе под Алапаевском

23 октября 2018, 09:37
Администрация Алапаевского МО потратит 1,2 млн на обустройство детской площадки на территории с. Невьянского.

Администрация Алапаевского МО планирует благоустроить площадку для массовых мероприятий на территории с. Невьянское. На работы выделено 1,2 млн рублей.

Согласно данным контракта, исполнитель должен оборудовать детскую площадку, в частности, установить качалку-буксир, карусель с рулем, песочный дворик «Кремль с горкой», пожарную машину, спортивный комплекс, лавочки и 16 урн. Также на площади в селе появятся сцена и благоустроенная территория вокруг нее.

Финансирование будет осуществляться из бюджета МО Алапаевское.

Исполнитель будет определен 2 ноября 2018 года путем открытого аукциона на сайте госзакупок.

#Общество#Алапаевск#Благоустройство#Госзакупки#Алапаевский район
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