Следственный комитет занялся делом об избиении блогеров в екатеринбургском «Гринвиче»

Posted 24 октября 2018,, 15:55
Published 24 октября 2018,, 15:55
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Школьники снимали в одном из магазинов торгового центра видео для своего блога о просроченных продуктах. Как пишут «Вечерние Ведомости», читатели блога пожаловались подросткам на работу охраны, и они решили проверить достоверность этих сведений.
Охранники, применив силу, вывели молодых людей из помещения за видеосъемку и вызвали полицию. Пока ждали приезда правоохранителей подростки находились в комнате охраны, затем они давали объяснения полицейским. Все, что происходило в торговом центре, молодые люди сняли на камеру, а затем выложили видео в интернет.
После проведения проверки дело направлено для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения в Следственный комитет Свердловской области.