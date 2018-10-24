Следственный комитет занялся делом об избиении блогеров в екатеринбургском «Гринвиче»

Охранники, применив силу, вывели молодых людей из помещения за видеосъемку и вызвали полицию. Пока ждали приезда правоохранителей подростки находились в комнате охраны, затем они давали объяснения полицейским. Все, что происходило в торговом центре, молодые люди сняли на камеру, а затем выложили видео в интернет.