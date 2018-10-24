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Posted 24 октября 2018,, 15:55

Published 24 октября 2018,, 15:55

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Следственный комитет занялся делом об избиении блогеров в екатеринбургском «Гринвиче»

24 октября 2018, 15:55
Материалы по инциденту в екатеринбургском ТЦ «Гринвич», где охранники выгнали из магазина подростков, переданы в Следственный комитет.

Школьники снимали в одном из магазинов торгового центра видео для своего блога о просроченных продуктах. Как пишут «Вечерние Ведомости», читатели блога пожаловались подросткам на работу охраны, и они решили проверить достоверность этих сведений.

Охранники, применив силу, вывели молодых людей из помещения за видеосъемку и вызвали полицию. Пока ждали приезда правоохранителей подростки находились в комнате охраны, затем они давали объяснения полицейским. Все, что происходило в торговом центре, молодые люди сняли на камеру, а затем выложили видео в интернет.

После проведения проверки дело направлено для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения в Следственный комитет Свердловской области.

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#Общество#Новости УрФО#Избиение#Подростки#Охранник#Блогеры#ТРЦ Гринвич
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