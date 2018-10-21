Охранники магазина в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге подозреваются в избиении подростков

Posted 21 октября 2018,, 08:54
Published 21 октября 2018,, 08:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Со слов пострадавших, они зашли в магазин Massimo Dutti, так как подписчики их группы в соцсети жаловались на агрессивное поведение охранников в этом магазине. Парни начали снимать на видеокамеру, когда к ним подошли сотрудники охраны и начали бить. У одного из подростков отняли и разбили мобильный телефон.
Подростки рассказали, что их долго держали в комнате для охраны, а потом увезли в отдел полиции. Там опрос несовершеннолетних проходил без присутствия родителей или законных представителей. Мать одного из парней 10 минут не пускали на опрос к сыну, однако попасть в кабинет ей все же удалось.
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас в этой ситуации разбираются сотрудники отделения полиции № 5 УМВД по Екатеринбургу. Выясняются все обстоятельства инцидента, пишут «Вечерние ведомости».