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Posted 21 октября 2018,, 08:54

Published 21 октября 2018,, 08:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Охранники магазина в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге подозреваются в избиении подростков

21 октября 2018, 08:54
Полиция Екатеринбурга проверяет обстоятельства инцидента, произошедшего 20 октября в одном из магазинов одежды в ТЦ «Гринвич». По предварительной информации, охранники ЧОПа избили подростков за видеосъемку в магазине.

Со слов пострадавших, они зашли в магазин Massimo Dutti, так как подписчики их группы в соцсети жаловались на агрессивное поведение охранников в этом магазине. Парни начали снимать на видеокамеру, когда к ним подошли сотрудники охраны и начали бить. У одного из подростков отняли и разбили мобильный телефон.

Подростки рассказали, что их долго держали в комнате для охраны, а потом увезли в отдел полиции. Там опрос несовершеннолетних проходил без присутствия родителей или законных представителей. Мать одного из парней 10 минут не пускали на опрос к сыну, однако попасть в кабинет ей все же удалось.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас в этой ситуации разбираются сотрудники отделения полиции № 5 УМВД по Екатеринбургу. Выясняются все обстоятельства инцидента, пишут «Вечерние ведомости».

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#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Подростки#Охранник#Екатеринбург#ТРЦ Гринвич
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