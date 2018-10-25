Убийство 24-летней екатеринбурженки под Невьянском раскрыто по «горячим следам»

6 октября в лесном массиве под Невьянском было обнаружено тело девушки 24 лет на шее, у которой имелись колото-резаные раны. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 25 октября полиция задержала предполагаемого убийцу. Им оказался 24-летний не работающий и ранее судимый мужчина из Екатеринбурга.