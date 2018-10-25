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Posted 25 октября 2018,, 19:30

Published 25 октября 2018,, 19:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Убийство 24-летней екатеринбурженки под Невьянском раскрыто по «горячим следам»

25 октября 2018, 19:30
Сотрудники правоохранительных органов Невьянска по «горячим следам» задержали жителя Екатеринбург, подозреваемого в убийстве 24-летней девушки в лесном массиве недалеко от города. Убийце грозит до 15 лет тюрьмы.

6 октября в лесном массиве под Невьянском было обнаружено тело девушки 24 лет на шее, у которой имелись колото-резаные раны. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 25 октября полиция задержала предполагаемого убийцу. Им оказался 24-летний не работающий и ранее судимый мужчина из Екатеринбурга.

Как сообщает РИГ «Твой Континент», задержанный сознался в содеянном преступлении и был арестован. Ему предъявлены обвинения в убийстве. Максимальный срок наказания по инкриминируемой статье составляет 15 лет тюремного заключения.

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#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Лес#Убийство#Невьянск#Девушка#Арест#Подозревамый
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