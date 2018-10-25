Житель Пригородного района получил 8 лет колонии за убийство подруги из-за ревности

Posted 25 октября 2018,, 08:52
Published 25 октября 2018,, 08:52
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Следствием установлено, что 1 июля 2018 года пьяный мужчина поссорился со своей 40-летней подругой. Причиной конфликта стала ревность. Во время ссоры подсудимый схватил нож и ударил женщину в область шеи.
После этого он попытался оказать пострадавшей помощь, однако понял, что не справится и, выбежав во двор, попросил соседа вызвать «скорую» и полицию. Прибывшие медики госпитализировали женщину, но от большой кровопотери она скончалась в больнице.
Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК по Свердловской области.