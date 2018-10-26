Житель Кировграда получил 11,5 лет лишения свободы за убийство мужчины

Posted 26 октября 2018,, 12:26
Published 26 октября 2018,, 12:26
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Установлено, что 19 мая 2018 года подсудимый вместе со своим знакомым третий день распивал спиртные напитки в доме на улице Мира в Кировграде. Между мужчинами возникла ссора, тогда ранее судимый гражданин, вооружившись доской, нанес обидчику несколько ударов в область головы и туловища. От полученных травм 33-летний участник конфликта скончался через некоторое время на месте происшествия.
В отношении 35-летнего жителя Кировграда было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Мужчина приговорен к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, информирует Следственное управление СК РФ по Свердловской области.