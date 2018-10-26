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Posted 26 октября 2018,, 03:00

Published 26 октября 2018,, 03:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Жительница Екатеринбурга зарезала подругу и выбросила её труп на улицу

26 октября 2018, 03:00
На одной из улиц столицы Свердловской области прохожие обнаружили труп женщины. Прибывшие на место полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемую в убийстве подругу жертвы.

25 октября возле дома №60 на улице Сухоложская в Екатеринбурге прохожие обнаружили тело без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть и вызвали полицию.

Наряд полиции, благодаря служебной собаке по кличке Сталкер, вышел вначале к дому, а затем к квартире подозреваемой. Ею оказалась подруга умершей, с которой они поссорились при употреблении алкогольных напитков. Во время конфликта одна подруга зарезала другую и оттащила тело на улицу. Затем отмыла пол в подъезде для сокрытия следов преступления.

Как сообщает РИГ «Твой Континент», на данный момент подозреваемая находится в следственном изоляторе. Ей предъявлено обвинение в убийстве и грозит до 15 лет тюрьмы.

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