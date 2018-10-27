3 тонны санкционных фруктов уничтожены на таможне в Екатеринбурге

В ходе совместной операции управления Россельхознадзора по Свердловской области, таможни и ФСБ были изъяты и уничтожены более 3 тонн санкционных фруктов на одной из продовольственных баз Екатеринбурга.