3 тонны санкционных фруктов уничтожены на таможне в Екатеринбурге

Posted 27 октября 2018,, 05:20
Published 27 октября 2018,, 05:20
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
25 октября на продовольственной базе Екатеринбурга было обнаружено 308 килограммов груш, 600 килограмм сливы и 2,5 тонны винограда. Продукция имела неустановленное происхождение, на таре для хранения отсутствовала необходимая маркировка.
В соответствии с действующим законодательством, изъятая продукция были изъята из оборота и уничтожена на полигоне бытовых отходов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области.
Всего с начала года на территорию России пытались провести 36,5 тонн санкционных фруктов и овощей.