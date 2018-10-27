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Posted 27 октября 2018,, 05:20

Published 27 октября 2018,, 05:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

3 тонны санкционных фруктов уничтожены на таможне в Екатеринбурге

27 октября 2018, 05:20
В ходе совместной операции управления Россельхознадзора по Свердловской области, таможни и ФСБ были изъяты и уничтожены более 3 тонн санкционных фруктов на одной из продовольственных баз Екатеринбурга.

25 октября на продовольственной базе Екатеринбурга было обнаружено 308 килограммов груш, 600 килограмм сливы и 2,5 тонны винограда. Продукция имела неустановленное происхождение, на таре для хранения отсутствовала необходимая маркировка.

В соответствии с действующим законодательством, изъятая продукция были изъята из оборота и уничтожена на полигоне бытовых отходов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области.

Всего с начала года на территорию России пытались провести 36,5 тонн санкционных фруктов и овощей.

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#Новости УрФО#Свердловская область#Продукты#Здоровье#Санкции#Таможня#Россельхознадзор#Фрукты#Екатеринбург
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