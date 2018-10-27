Мастера красоты из Екатеринбурга стали 10-кратными чемпионами России

С 16 по 18 ноября сборная Екатеринбурга примет участие в XVIII открытом чемпионате Екатеринбурга – полуфинале чемпионата России следующего года по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. В 2018 году организаторы подготовили обширную деловую программу с мастер-классами от профессионалов мирового уровня, семинаров-практикумов, форумов и выставки BeautyExpoUral-2018.