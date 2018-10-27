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Posted 27 октября 2018, 11:25

Published 27 октября 2018, 11:25

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Мастера красоты из Екатеринбурга стали 10-кратными чемпионами России

27 октября 2018, 11:25
40 лучших специалистов Екатеринбурга по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру уже 10-й год становятся лучшими на чемпионате России.

26 октября сборная Урала в составе 40 парикмахеров, визажистов и мастеров маникюра одержали победу на чемпионате России.

С 16 по 18 ноября сборная Екатеринбурга примет участие в XVIII открытом чемпионате Екатеринбурга – полуфинале чемпионата России следующего года по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. В 2018 году организаторы подготовили обширную деловую программу с мастер-классами от профессионалов мирового уровня, семинаров-практикумов, форумов и выставки BeautyExpoUral-2018.

Председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев считает, что подобные соревнования являются катализатором знаний в области индустрии красоты. Его цель заключается в продвижении профессии, а участие является стимулом в совершенствовании своего мастерства.

На сегодняшний день в Екатеринбурге функционируют 1 242 предприятия сферы индустрии красоты, информирует официальный сайт администрации Екатеринбурга.

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