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Posted 28 октября 2018,, 05:00

Published 28 октября 2018,, 05:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Рейдерский захват цирка в Екатеринбурге подтвержден в Росгосцирке

28 октября 2018, 05:00
27 октября на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной смене руководства в цирке, была подтверждена информация о рейдерском захвате. Новый директор цирка обещал провести аудит.

27 октября на пресс-конференции в цирке Екатеринбурга собрались заместитель гендиректора Росгосцирка Сергей Беляков, автор шоу «Баронеты» Гия Эрадзе, советник Росгосцирка Василий Браташ и врио директора екатеринбургского цирка Александр Авраменко. Бывший директор Анатолий Марчевский также был приглашен, однако отсутствовал из-за проблем со здоровьем.

Беляков заявил, что основной причиной увольнения Марчевского стала угроза закрытия цирка из-за проблем с пожарной безопасностью. Чиновник обещал оспорить решение суда, чтобы выиграть время для устранения выявленных недостатков.

По словам Белякова, Александр Авраменко должен завершить начатые бывшим директором дела.

Авраменко, в свою очередь, сообщил, что имеет опыт работы с противопожарными мероприятиями. Помимо этого, он рассказал о необходимости разобраться с хозяйствующей деятельностью цирка. У цирка ранее был участок в 6 га, от которых на сегодняшний день остались только 3,4 га. Новый руководитель высказал гипотезу о рейдерском захвате, которую подтвердил Беляков.

Бывший директор цирка в Екатеринбурге Анатолий Марчевский, потерявший работу, имеет шанс получить должность в системе Росгосцирка, информирует АиФ.

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#Общество#Новости УрФО#Закрытие#Цирк#Аудит#Рейдерство#Анатолий марчевский#Екатеринбург
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