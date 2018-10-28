Рейдерский захват цирка в Екатеринбурге подтвержден в Росгосцирке

Авраменко, в свою очередь, сообщил, что имеет опыт работы с противопожарными мероприятиями. Помимо этого, он рассказал о необходимости разобраться с хозяйствующей деятельностью цирка. У цирка ранее был участок в 6 га, от которых на сегодняшний день остались только 3,4 га. Новый руководитель высказал гипотезу о рейдерском захвате, которую подтвердил Беляков.