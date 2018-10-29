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Posted 29 октября 2018,, 10:22

Published 29 октября 2018,, 10:22

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Рейс из Китая в Екатеринбург задержан на 16 часов

29 октября 2018, 10:22
Рейс Харбин-Екатеринбург задерживается на 16 часов.

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Харбина в Екатеринбург, совмещенный с рейсом U6-756, должен был прибыть в 10:50, однако на онлайн-табло аэропорта Кольцово значится, что прибытие произойдет только 30 октября в 03:05.

Представитель «Уральских авиалиний» сообщают, что задержка связана с изменениями в маршруте. Теперь полеты из Харбина будут осуществляться по номерам 755 и 756. Назначена дополнительная стыковка в Бангкоке. В Китае не было вовремя выдано разрешение на полеты, поэтому произошла задержка рейса U6-756 Харбин — Екатеринбург.

30 россиян, зарегистрированных на рейс в Екатеринбург размещены в гостинице. Они обеспечены питанием и прохладительными напиткам. Самолет отправится в столицу Урала в 21:05 по местному времени, информирует ЕАН.

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#Общество#Новости УрФО#Пассажиры#Китай#Уральские авиалинии#Рейсы#Задержка вылета#Екатеринбург
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