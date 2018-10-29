Рейс из Китая в Екатеринбург задержан на 16 часов

Представитель «Уральских авиалиний» сообщают, что задержка связана с изменениями в маршруте. Теперь полеты из Харбина будут осуществляться по номерам 755 и 756. Назначена дополнительная стыковка в Бангкоке. В Китае не было вовремя выдано разрешение на полеты, поэтому произошла задержка рейса U6-756 Харбин — Екатеринбург.