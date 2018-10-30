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Posted 30 октября 2018,, 08:46

Published 30 октября 2018,, 08:46

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Житель Алапаевска пойдет под суд за убийство тестя и угрозы теще

30 октября 2018, 08:46
39-летний мужчина из Алапаевска обвиняется в незаконном проникновении в жилище, убийстве тестя и угрозах теще.

Следствием установлено, что 21 августа 2018 года житель Алапаевска взял охотничье ружье и вломился в квартиру, где проживали родители жены, и где в тот момент находилась она сама.

Обвиняемый начал ругаться с тестем и в ходе конфликта выстрелил в него из ружья. Потерпевший скончался на месте от полученного огнестрельного ранения. Затем мужчина пригрозил теще убить ее и ушел к приятелю в соседний дом.

В полицию о случившимся сообщила жена подозреваемого, которая успела выбежать из квартиры. Уголовное дело передано в суд, сообщает СУ СК по Свердловской области.

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#Происшествия#Алапаевск#Убийство#Ружье#Родители#Жена#СКР
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