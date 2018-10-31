Акция «Географический диктант» пройдет в Нижнем Тагиле 11 ноября

Posted 31 октября 2018,, 09:39
Published 31 октября 2018,, 09:39
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
«Географический диктант» составляется в четырех вариантах. Два варианта для проведения на территории России, один – для зарубежных стран, еще один – для онлайн диктанта. Все они одинаковы по степени сложности.
В этом году «Географический диктант» состоит из двух частей, в каждой из которых содержится 15 вопросов разной степени сложности. Все вопросы рассчитаны на сообразительность и умение мыслить логически.
Проверить свои знания географии тагильчане смогут 11 ноября в 12:00 на одной из трех площадок:
Жители пригорода смогут поучаствовать в акции в МАОУ СОШ № 3 поселка Черноисточинск (ул. Юбилейная, 5).
Зарегистрироваться на участие в Географическом диктанте можно на сайте Центра развития туризма. Участие онлайн предусмотрено на сайте проекта.