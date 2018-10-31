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Posted 31 октября 2018,, 09:39

Published 31 октября 2018,, 09:39

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Акция «Географический диктант» пройдет в Нижнем Тагиле 11 ноября

31 октября 2018, 09:39
11 ноября жители Нижнего Тагила смогут поучаствовать во Всероссийской просветительной акции «Географический диктант».

«Географический диктант» составляется в четырех вариантах. Два варианта для проведения на территории России, один – для зарубежных стран, еще один – для онлайн диктанта. Все они одинаковы по степени сложности.

В этом году «Географический диктант» состоит из двух частей, в каждой из которых содержится 15 вопросов разной степени сложности. Все вопросы рассчитаны на сообразительность и умение мыслить логически.

Проверить свои знания географии тагильчане смогут 11 ноября в 12:00 на одной из трех площадок:

  • НЧУ ПОО «УИПК «21-й век» (ул. Октябрьской революции, 44) ;
  • ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж им. Н.А. Демидова» (ул. КарлаМаркса, 2);
  • Нижнетагильский машиностроительный техникум (пр.Вагоностроителей, 16).

Жители пригорода смогут поучаствовать в акции в МАОУ СОШ № 3 поселка Черноисточинск (ул. Юбилейная, 5).

Зарегистрироваться на участие в Географическом диктанте можно на сайте Центра развития туризма. Участие онлайн предусмотрено на сайте проекта.

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#Общество#Нижний Тагил#Акция#География#Географический диктант
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