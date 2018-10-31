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Posted 31 октября 2018,, 15:16

Published 31 октября 2018,, 15:16

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Более 30 млрд рублей будет потрачено на ремонт дорог в Свердловской области

31 октября 2018, 15:16
С 2019 по 2024 год на ремонт дорог в Свердловской области будет выделено 30 млрд рублей.

За указанный промежуток времени на ремонт дорог из бюджета Свердловской области будет выделено 6,8 млрд рублей, 24,6 млрд – из федеральной казны. Денежные средства планируется привлечь в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ноябре областное министерство транспорта и дорожного хозяйства проведет общественные слушания по вопросу ремонта областных и муниципальных трасс.

Всего в 2018 году в рамках данного проекта на ремонт дорог направлен 1,8 млрд рублей. Их этой суммы 800 млн – из федерального бюджета, 1 млрд – из регионального бюджета, 52 млн – из бюджета Екатеринбурга.

Помимо этого, за 2018 год были отремонтированы 110 км дорог на 35 участках улично-дорожной сети и на 16 перекрестках уральской столицы были установлены новые светофоры, пишут «Европейско-Азиатские новости».

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#Общество#Свердловская область#Дорога#Деньги#Бюджет#Ремонт дорог
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