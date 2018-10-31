Более 30 млрд рублей будет потрачено на ремонт дорог в Свердловской области

Posted 31 октября 2018,, 15:16
Published 31 октября 2018,, 15:16
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
За указанный промежуток времени на ремонт дорог из бюджета Свердловской области будет выделено 6,8 млрд рублей, 24,6 млрд – из федеральной казны. Денежные средства планируется привлечь в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В ноябре областное министерство транспорта и дорожного хозяйства проведет общественные слушания по вопросу ремонта областных и муниципальных трасс.
Всего в 2018 году в рамках данного проекта на ремонт дорог направлен 1,8 млрд рублей. Их этой суммы 800 млн – из федерального бюджета, 1 млрд – из регионального бюджета, 52 млн – из бюджета Екатеринбурга.
Помимо этого, за 2018 год были отремонтированы 110 км дорог на 35 участках улично-дорожной сети и на 16 перекрестках уральской столицы были установлены новые светофоры, пишут «Европейско-Азиатские новости».