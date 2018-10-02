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Posted 2 октября 2018,, 02:30

Published 2 октября 2018,, 02:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Ремонт тагильских дорог будет профинансирован в рамках федерального проекта

2 октября 2018, 02:30
Нижний Тагил и Екатеринбург примут участие в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». На реализацию проекта в Свердловской области из федерального и регионального бюджетов выделят 30 млрд рублей.

После вступления в федеральный проект Нижний Тагил в 2019 году получит из бюджета РФ и Свердловской области порядка 600-700 млн рублей, которые будут направлены на ремонт дорог и приведение их в нормативное состояние. На данный момент перед муниципалитетом стоит задача разработать чёткий план-график проведения работ.

Денежные средства из бюджета будут направлены не только на ремонт проезжих частей, но и на ремонт подъездов к больницам, школам и другим социальным объектам, сообщает «Тагил-ТВ». Окончательное решение по финансированию в рамках национального проекта будет принято в марте 2019 года.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Деньги#Финансирование#Ремонт дорог#Федеральный бюджет#Областной бюджет
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