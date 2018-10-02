Ремонт тагильских дорог будет профинансирован в рамках федерального проекта

Денежные средства из бюджета будут направлены не только на ремонт проезжих частей, но и на ремонт подъездов к больницам, школам и другим социальным объектам, сообщает «Тагил-ТВ». Окончательное решение по финансированию в рамках национального проекта будет принято в марте 2019 года.