45 нарушителей пожарного режима пойманы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Так, в Тагилстроевском районе они вышли на проверки на улицы Петрокаменская, Железнодорожная, Ползунова, Корабельный переулок, Машинистов, Осипенко, Менделеева, Тургенева, а также на ряде других улиц. В итоге оказались пойманы 45 нарушителей.
Это люди, которые захламляли территории, оставляли порубочные остатки, размещали бытовой мусора. В отношении них приняты определенные меры, рассказал мэр Владислав Пинаев.
Градоначальник отметил, что сейчас благоприятное время для отдыха на природе. Однако про правила безопасности забывать не стоит.
Напомним, что ранее патрулирующие вышли в рейды в микрорайоне Евстюниха. Там они выявили 5 случаев нарушений.