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45 нарушителей пожарного режима пойманы в Нижнем Тагиле

45 нарушителей пожарного режима пойманы в Нижнем Тагиле

1 мая 2024, 07:41
Фото: со страницы Владислава Пинаева
В Нижнем Тагиле пойманы 45 нарушителей противопожарного режима. Проверяющие контролируют соблюдение требований закона на природе на майских праздниках.

Так, в Тагилстроевском районе они вышли на проверки на улицы Петрокаменская, Железнодорожная, Ползунова, Корабельный переулок, Машинистов, Осипенко, Менделеева, Тургенева, а также на ряде других улиц. В итоге оказались пойманы 45 нарушителей.

Фото: со страницы Владислава Пинаева

Это люди, которые захламляли территории, оставляли порубочные остатки, размещали бытовой мусора. В отношении них приняты определенные меры, рассказал мэр Владислав Пинаев.

Градоначальник отметил, что сейчас благоприятное время для отдыха на природе. Однако про правила безопасности забывать не стоит.

Напомним, что ранее патрулирующие вышли в рейды в микрорайоне Евстюниха. Там они выявили 5 случаев нарушений.

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#Дарья Сорокина#Общество#Нижний Тагил#Пожар#Свердловская область#Погода#Мусор#Пожарная безопасность#Лесной пожар#Глава города#Нарушители#Противопожарный режим#Природный пожар#Екатеринбург#Отдых на природе
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