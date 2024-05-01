45 нарушителей пожарного режима пойманы в Нижнем Тагиле

Так, в Тагилстроевском районе они вышли на проверки на улицы Петрокаменская, Железнодорожная, Ползунова, Корабельный переулок, Машинистов, Осипенко, Менделеева, Тургенева, а также на ряде других улиц. В итоге оказались пойманы 45 нарушителей.