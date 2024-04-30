6 взрослых и 5 детей спасли на пожаре огнеборцы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Полыхала квартира на третьем этаже пятиэтажки. Площадь пожара составила 10 квадратных метров и было сильное задымление. Из дома самостоятельно смогли эвакуироваться 45 жителей.
К месту выехали 14 пожарных и четыре единицы спецтехники. Оказалось, что 11 людям понадобилась помощь огнеборцев. 6 взрослых и 5 детей спасатели вывели с помощью специальных устройств. В результате пожара пострадал один человек.
А в Нижнем Тагиле недавно сгорел ночной клуб INJI на улице Восточной. Пламя охватило площадь в две тысячи квадратных метров. К счастью, в это время в заведении не было посетителей, а персонал вовремя эвакуировался.