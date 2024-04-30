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В Екатеринбурге 45 человек эвакуировались из дома из-за пожара

6 взрослых и 5 детей спасли на пожаре огнеборцы в Екатеринбурге

30 апреля 2024, 10:19
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге 45 человек эвакуировались из дома из-за пожара

Вечером 29 апреля 2024 года в Екатеринбурге загорелась квартира на улице Таганской. Пожарные спасли 11 человек.

Полыхала квартира на третьем этаже пятиэтажки. Площадь пожара составила 10 квадратных метров и было сильное задымление. Из дома самостоятельно смогли эвакуироваться 45 жителей.

К месту выехали 14 пожарных и четыре единицы спецтехники. Оказалось, что 11 людям понадобилась помощь огнеборцев. 6 взрослых и 5 детей спасатели вывели с помощью специальных устройств. В результате пожара пострадал один человек.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

А в Нижнем Тагиле недавно сгорел ночной клуб INJI на улице Восточной. Пламя охватило площадь в две тысячи квадратных метров. К счастью, в это время в заведении не было посетителей, а персонал вовремя эвакуировался.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Пожар#Дети#Квартира#Огонь#Взрослые#18+#Екатеринбург
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