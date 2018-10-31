Совет по культуре упразнен в Свердловской области

Posted 31 октября 2018,, 10:03
Published 31 октября 2018,, 10:03
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, Совет по культуре был создан в 2014 году в связи с проведением в России Года культуры. Следующий 2019 год объявлен Годом театра, поэтому организацией мероприятий будет заниматься новый комитет.
В состав Совета по культуре входили композитор Александр Пантыкин, драматург Николай Коляда, уже бывший директор цирка Анатолий Марчевский и руководитель филармонии Александр Колотурский, пишет ИА «Политсовет».