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Posted 31 октября 2018,, 10:03

Published 31 октября 2018,, 10:03

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Совет по культуре упразнен в Свердловской области

31 октября 2018, 10:03
Совет по культуре Свердловской области был распущен руководством региона, так как его работа перестала быть актуальной.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, Совет по культуре был создан в 2014 году в связи с проведением в России Года культуры. Следующий 2019 год объявлен Годом театра, поэтому организацией мероприятий будет заниматься новый комитет.

В состав Совета по культуре входили композитор Александр Пантыкин, драматург Николай Коляда, уже бывший директор цирка Анатолий Марчевский и руководитель филармонии Александр Колотурский, пишет ИА «Политсовет».

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#Политика#Культура#Свердловская область#Совет#Ликвидация
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