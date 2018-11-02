Мастер-класс от спасателей: тагильские школьники узнали о безопасности на тонком льду

Posted 2 ноября 2018,, 09:56
Published 2 ноября 2018,, 09:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В осенние каникулы в оздоровительном лагере «Звездный» проходит смена для участников всероссийской олимпиады школьников «Академия успеха».
В гости к ребятам приехали спасатели из МБУ «Центр защиты населения». Они показали школьникам, как правильно оказывать помощь пострадавшим на водоемах. Рассказали об основных причинах гибели людей, в том числе детей и подростков, в воде.
Также ребятам было рассказано об опасности нахождения на тонком льду и о том, кака спасти провалившегося под лед человека.
В конце встречи школьники получили памятки «Тонкий лед», а все желающие смогли примерить водолазный костюм и маску, сообщает, МБУ «Центр защиты населения».