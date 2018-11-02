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Posted 2 ноября 2018,, 09:56

Published 2 ноября 2018,, 09:56

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Мастер-класс от спасателей: тагильские школьники узнали о безопасности на тонком льду

2 ноября 2018, 09:56
1 ноября тагильские спасатели провели мастер-класс для участников всероссийской олимпиады школьников «Академия успеха», где ребята узнали о безопасности на воде и льду.

В осенние каникулы в оздоровительном лагере «Звездный» проходит смена для участников всероссийской олимпиады школьников «Академия успеха».

В гости к ребятам приехали спасатели из МБУ «Центр защиты населения». Они показали школьникам, как правильно оказывать помощь пострадавшим на водоемах. Рассказали об основных причинах гибели людей, в том числе детей и подростков, в воде.

Также ребятам было рассказано об опасности нахождения на тонком льду и о том, кака спасти провалившегося под лед человека.

В конце встречи школьники получили памятки «Тонкий лед», а все желающие смогли примерить водолазный костюм и маску, сообщает, МБУ «Центр защиты населения».

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#Общество#Нижний Тагил#Безопасность#Спасатели#Школьники#Вода#Лед
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