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Posted 2 ноября 2018,, 07:13

Published 2 ноября 2018,, 07:13

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Сроки «мусорной реформы» могут быть перенесены из-за нехватки свалок на Урале

2 ноября 2018, 07:13
Губернатор Свердловской области предложил перенести сроки «мусорной реформы», поскольку в регионе не хватает полигонов для приема отходов.

Работа «мусорной реформы» была запланирована с января 2019 года. Вывоз отходов должен был осуществляться региональными операторами, а оплата производиться по отдельному тарифу.

На окружном совещании, посвященном экологическим проблемам региона, Евгений Куйвашев предложил перенести строки реформы и позволить операторам использовать прежние свалки. На данный момент на Урале не хватает свалок, включенных в росреестр, а перенос сроков позволит подготовить новые площадки для переработки мусора, пишет ИА «Политсовет».

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