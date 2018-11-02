Сроки «мусорной реформы» могут быть перенесены из-за нехватки свалок на Урале

На окружном совещании, посвященном экологическим проблемам региона, Евгений Куйвашев предложил перенести строки реформы и позволить операторам использовать прежние свалки. На данный момент на Урале не хватает свалок, включенных в росреестр, а перенос сроков позволит подготовить новые площадки для переработки мусора, пишет ИА «Политсовет».