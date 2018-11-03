Итоги реализации мероприятий по предупреждению пожаров были подведены в Нижнем Тагиле

66 гектаров прилегающих к лесу территорий были очищены от сухой травы, 58 км минерализованных полос было обновлено в лесах на территории города и 20 км – в сельских населенных пунктах. Кроме того, на территории Нижнего Тагила работали патрульно-маневренные группы, проводилась обширная разъяснительная работа с населением, в домах, где проживают многодетные семьи и инвалиды, были установлены пожарные извещатели.