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Posted 3 ноября 2018, 06:40

Published 3 ноября 2018, 06:40

Modified 17 сентября 2022, 15:33

Updated 17 сентября 2022, 15:33

Итоги реализации мероприятий по предупреждению пожаров были подведены в Нижнем Тагиле

3 ноября 2018, 06:40
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС специалисты обсудили мероприятия по предотвращению лесных пожаров, проводимые в границах муниципалитета, а также мероприятия по обеспечению безопасности тагильчан на водных объектах.

Начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин рассказал, что введения особого противопожарного режима в 2018 году в Нижнем Тагиле не понадобилось, все мероприятия по обеспечению безопасности проходили вовремя.

66 гектаров прилегающих к лесу территорий были очищены от сухой травы, 58 км минерализованных полос было обновлено в лесах на территории города и 20 км – в сельских населенных пунктах. Кроме того, на территории Нижнего Тагила работали патрульно-маневренные группы, проводилась обширная разъяснительная работа с населением, в домах, где проживают многодетные семьи и инвалиды, были установлены пожарные извещатели.

Директор МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» Сергей Коперкин рассказал о мероприятиях, которые проводятся для безопасности горожан на водных объектах.

На водоемах устанавливаются аншлаги «Выход на лед запрещен», с населением проводятся разъяснительные беседы. Когда водоемы покроются льдом, будут проводиться рейды для рыбаков и обучение волонтеров спасению людей на льду, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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