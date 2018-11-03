Итоги реализации мероприятий по предупреждению пожаров были подведены в Нижнем Тагиле

Posted 3 ноября 2018, 06:40
Published 3 ноября 2018, 06:40
Modified 17 сентября 2022, 15:33
Updated 17 сентября 2022, 15:33
Начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин рассказал, что введения особого противопожарного режима в 2018 году в Нижнем Тагиле не понадобилось, все мероприятия по обеспечению безопасности проходили вовремя.
66 гектаров прилегающих к лесу территорий были очищены от сухой травы, 58 км минерализованных полос было обновлено в лесах на территории города и 20 км – в сельских населенных пунктах. Кроме того, на территории Нижнего Тагила работали патрульно-маневренные группы, проводилась обширная разъяснительная работа с населением, в домах, где проживают многодетные семьи и инвалиды, были установлены пожарные извещатели.
Директор МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» Сергей Коперкин рассказал о мероприятиях, которые проводятся для безопасности горожан на водных объектах.
На водоемах устанавливаются аншлаги «Выход на лед запрещен», с населением проводятся разъяснительные беседы. Когда водоемы покроются льдом, будут проводиться рейды для рыбаков и обучение волонтеров спасению людей на льду, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.