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Posted 6 ноября 2018,, 02:30

Published 6 ноября 2018,, 02:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

200 тагильских учащихся приняли участие в фестивале «Звёздный фейерверк»

6 ноября 2018, 02:30
В Нижнем Тагиле прошёл фестиваль детского творчества противопожарной направленности «Звёздный фейерверк». Мероприятие собрало 200 учащихся из 32 образовательных учреждений города.

Участники отборочных туров фестиваля «Звёздный фейерверк» на школьном уровне 4 ноября собрались на сцене городского Дворца детского и юношеского творчества, где представили на суд жюри творческие номера в номинациях «Вокальный жанр», «Авторская песня», «Танец», «Художественное слово» и «Народное творчество».

Каждый из представленных номеров был высоко оценён судьями и вызвал бурю зрительских эмоций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Победители и призёры фестиваля будут награждены в декабре.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Фестиваль#Школьники#Противопожарная безопасность#ГДДЮТ#Творчество
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