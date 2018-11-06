200 тагильских учащихся приняли участие в фестивале «Звёздный фейерверк»

Posted 6 ноября 2018,, 02:30
Published 6 ноября 2018,, 02:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Участники отборочных туров фестиваля «Звёздный фейерверк» на школьном уровне 4 ноября собрались на сцене городского Дворца детского и юношеского творчества, где представили на суд жюри творческие номера в номинациях «Вокальный жанр», «Авторская песня», «Танец», «Художественное слово» и «Народное творчество».
Каждый из представленных номеров был высоко оценён судьями и вызвал бурю зрительских эмоций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Победители и призёры фестиваля будут награждены в декабре.