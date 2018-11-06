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Posted 6 ноября 2018,, 10:10

Published 6 ноября 2018,, 10:10

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Контракт в 500 млн руб: тагильский «Эковывоз» претендует на вывоз мусора в Челябинске

6 ноября 2018, 10:10
ООО «Эковывоз» из Нижнего Тагила стало единственным участником конкурса на вывоз мусора из дворов Челябинска. Начальная цена контракта равна 526 млн рублей. На организатора аукциона поданы две жалобы в УФАС.

Центр коммунального сервиса в Челябинске объявил тендер на осуществление вывоза мусора из дворов города. 12 ноября состоится аукцион. Начальная цена контракта составила 526 миллионов рублей. Однако в УФАС поступили уже две жалобы на организаторов конкурса.

Прием заявок завершился, но среди участников значится только ООО «Эковывоз» из Нижнего Тагила. «Федерал пресс» сообщает, что данная компания на 75% принадлежит бизнесмену Игорю Терёхину, который ранее являлся партнёром владельцев Центра коммунального сервиса Владимира Зарудного и Льва Гниденко. До 2014 года все три вышеупомянутых предпринимателя являлись учредителями ООО «Стильстрой».

Антимонопольное ведомство получило претензии по поводу проведения торгов от ООО «Горэкоцентр» и от челябинского регионального отделения ОНФ.

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#Общество#Нижний Тагил#Подрядчик#Контракт#Челябинск#УФАС#Вывоз мусора#Жалобы#Тендер
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