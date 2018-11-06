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Posted 6 ноября 2018,, 14:13

Published 6 ноября 2018,, 14:13

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Нижний Тагил занял 25-е место в рейтинге российских дорог

6 ноября 2018, 14:13
Россияне оценили качество дорог в разных городах, проголосовав на одном из исследовательских порталов. Нижний Тагил занял 25-е место, а Екатеринбург – 36-е.

Жители России оценили города по качеству дорог и доступности парковок. Участникам опроса предлагалось оценить утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по 10-ти балльной шкале, где 1 – означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города было выведено среднее значение.

Так, Нижний Тагил занял 25-е место в рейтинге, Екатеринбург – 36-е, а Каменск-Уральский оказался на 90-м месте по России.

Среди лидеров голосования на первом месте – Грозный (Чечня), Геленджик (Краснодарский край) и Тюмень (Тюменская область), на последних позициях оказались – Рубцовск (Алтайский край), Новочеркасск (Ростовская область) и Ковров (Владимирская область). Средний балл по России равен 4,5. 44,5% опрошенных выбрали от 1 до 3 баллов, сообщает Urbc.

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#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Каменск-Уральский#Россия#Дорога#Рейтинг#Парковки#Екатеринбург
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