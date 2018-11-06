Вытолкнул с балкона: житель Верхотурья приговорен к 11 годам за убийство

Следствие установило, что 16 апреля 2018 года подсудимый выпивал в компании нескольких людей в квартире на третьем этаже дома на улице Заводской в Верхотурье. Во время застолья возник конфликт между убийцей и молодым человеком 1991 года рождения. Злоумышленник нанес своему оппоненту телесные повреждения, а затем вытолкнул его с балкона, в результате чего тот скончался от полученных травм.