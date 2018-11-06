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Posted 6 ноября 2018,, 14:32

Published 6 ноября 2018,, 14:32

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Вытолкнул с балкона: житель Верхотурья приговорен к 11 годам за убийство

6 ноября 2018, 14:32
29-летний житель Верхотурья приговорен к 11 годам лишения свободы за убийство молодого человека.

Следствие установило, что 16 апреля 2018 года подсудимый выпивал в компании нескольких людей в квартире на третьем этаже дома на улице Заводской в Верхотурье. Во время застолья возник конфликт между убийцей и молодым человеком 1991 года рождения. Злоумышленник нанес своему оппоненту телесные повреждения, а затем вытолкнул его с балкона, в результате чего тот скончался от полученных травм.

После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия. В этот же день сотрудники правоохранительных органов задержали его в другой квартире, где он также распивал спиртные напитки. Свою вину подсудимый отрицал, свидетельствуя, что погибший добровольно спрыгнул с балкона.

Однако, генетическая экспертиза определила, что на одежде обвиняемого были следы крови потерпевшего, что доказало факт борьбы. Кроме того, следователи нашли очевидца – девушку, которая видела, как подсудимый вытолкнул потерпевшего с балкона.

Мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, информирует СУ СК РФ по Свердловской области.

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#Происшествия#Свердловская область#Уголовное дело#Верхотурье#Убийца#СКР
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