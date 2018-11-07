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Posted 7 ноября 2018,, 09:02

Published 7 ноября 2018,, 09:02

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Житель Каменска-Уральского осужден на 8 лет за убийство знакомого

7 ноября 2018, 09:02
Житель Каменска-Уральского нанес своему знакомому несколько ударов по голове металлическим прутом, отчего тот скончался на месте происшествия. Убийца приговорен к 8 годам колонии.

Следствие установило, что вечером 30 января 2017 года житель Каменска-Уральского, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл вместе со своим знакомым по школе в гаражный бокс, который находится рядом с улицей Красногорская. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подсудимый, вооружившись металлическим прутом, нанес несколько ударов по голове молодого человека. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. Убийца спрятал тело товарища в заброшенном здании недалеко от гаража.

Родственники убитого обратились в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже. Было возбуждено уголовное дело по ст. 105, так как оснований уезжать у мужчины не имелось.

В апреле 2018 года тело пропавшего было обнаружено. В процессе расследования сыщики вышли на след подозреваемого по телефонным звонкам убитого. Судебно-медицинская экспертиза установила причастность подсудимого к смерти молодого человека.

Приговором суда жителю Каменска-Уральского назначены 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает Следственное управление СК РФ по Свердловской области.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Свердловская область#Суд#Полиция#Убийство#Экспертиза#Пропажа
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