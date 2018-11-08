Опасные пандусы и нерасторопные продавцы: слепые тагильчане проверили торговые точки

Такой рейд вместе с представителями администрации у нас проходит в первый раз. Мы обследовали крупные магазины, которыми пользуются инвалиды по зрению — как с остаточным зрением, так и тотально слепые. В летний период мы делали объезд без администрации, смотрели, есть ли кнопки вызова. К нам не везде выходили, отметила председатель местной организации Всероссийского общества слепых Светлана Новосёлова.