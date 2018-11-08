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Posted 8 ноября 2018, 15:04

Published 8 ноября 2018, 15:04

Modified 24 февраля, 12:43

Updated 24 февраля, 12:43

Предостережение объявлено замгубернатора Свердловской области из-за мусорной реформы

8 ноября 2018, 15:04
Прокуратура объявила предостережение в адрес замгубернатора Свердловской области Сергея Швиндту в целях недопущения чрезвычайной ситуации при «мусорной реформе».

Надзорное ведомство проводит проверку соблюдения законодательства при организации сбора и вывоза мусора в регионе. Новая система вводится с 1 января 2019 года. На совещании, проведенном 9 октября в прокуратуре совместно с органами власти, было оговорено, что необходимо предпринять меры, чтобы в области не начался «мусорный коллапс».

Прокуратурой установлено, что власти Свердловской области не утвердили схему обращения с ТБО, а также единый тариф для оператора региона.

Помимо этого, ЕМУП «Спецавтобазе», запретили заключать договоры на сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию отходов, поскольку, возможно, были допущены нарушения при проведении конкурса.

Вице-губернатору области было объявлено предостережение в целях предупреждения дальнейших нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Общество#Прокуратура#Нарушение#Мусор#Вывоз мусора#Сергей Швиндт
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