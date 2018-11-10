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Posted 10 ноября 2018,, 04:00

Published 10 ноября 2018,, 04:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Две школы ГГМ вышли в финал районных соревнований по баскетболу в Нижнем Тагиле

10 ноября 2018, 04:00
Сборные школ Гальянки стали последними определившимися командами Тагилстроевского района, которые попали в финал районных соревнований по баскетболу. Победителями стали сборные Политехнической гимназии и школы №40.

9 ноября команды школ ГГМ встретились на баскетбольной площадке для того, чтобы определить среди себя тех, кто будет представлять Тагилстроевский район на финале районных соревнований.

Команда школы №40 одержала верх над баскетболистами из ОУ №80 со счётом 48:41. Позже сборная школы №80 в овертайме уступила команде из Политехнической гимназии со счётом 51:53. Таким образом, в «финал шести» попадут сборные школ №5, 144, 12, 40, Политехнической гимназии и Центра образования №1.

19 ноября шестёрка сильнейших поборется за три путёвки в финал городских соревнований, сообщает пресс-служба СШ «Старый соболь».

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#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Ггм#Школа#Тагилстроевский район#Баскетбол
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