149 жителей Нижнего Тагила и Пригорода приняли участие в «Географическом диктанте»

Участники, которые не смогли написать Географический диктант на одной из площадок 11 ноября, могут сделать это онлайн: http://dic.rgo.ru/ до 13:59:59 15 ноября 2018 года по московскому времени. Результат будет известен сразу после завершения тестирования, сообщает МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил».