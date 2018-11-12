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Posted 12 ноября 2018, 15:29

Published 12 ноября 2018, 15:29

Modified 24 февраля, 12:43

Updated 24 февраля, 12:43

Объекты по переработке ТБО в Нижнем Тагиле могут начать работу в 2020 году

12 ноября 2018, 15:29
Новые объекты по переработке мусора в Нижнем Тагиле могут быть введены в эксплуатацию в четвёртом квартале 2020 года.

Замглавы города по городскому хозяйству Вадим Кулик провел совещание, в ходе которого обсуждались вопросы организации работы по строительству новых объектов для утилизации и переработки ТБО.

Как сообщает пресс-служба администрации города, строительство идет в соответствии с планом, определены места, где будет располагаться 191-контейнерная площадка, предназначенная для сборки ТБО. Также специалисты ведут работу по определению объемов и сроков инженерной подготовки площадок под строительство мусороперерабатывающего завода, снегоплавильного комплекса, нового полигона ТКО и дороги к нему. На проект будет инвестировано 4 млрд рублей.

Подрядчики планируют начать проектно-изыскательские работы. Сообщается, что разработка проектной документации займет примерно три месяца. Кроме того, кроме ценовой и госэкспертизы, новый полигон пройдет экологическую экспертизу.

Вадим Кулик попросил концессионеров продумать свое видение взаимодействия с региональным оператором по переработке мусора. Планируется, что все объекты введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года.

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