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Posted 12 ноября 2018,, 11:26

Published 12 ноября 2018,, 11:26

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Житель Талицы будет осужден за избиение сотрудника ДПС

12 ноября 2018, 11:26
35-летний житель Талицы предстанет перед судом за нанесение ударов сотруднику ДПС.

По данным следствия, 17 августа 2018 года обвиняемого, который находился за рулем ВАЗ-2107 в алкогольном опьянении, остановили сотрудники ДПС. Полицейские потребовали у мужчины документы, но их у него не оказалось.

Тогда правоохранители предложили ему проехать в отделение полиции, однако мужчина на это предложение отреагировал агрессивно. Он несколько раз ударил сотрудника ДПС ногой. Полицейским пришлось применить силу и задержать водителя.

Также выяснялось, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Заведено уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Материалы дела переданы в суд, сообщает СУ СК по Свердловской области.

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#Происшествия#Избиение#Алкоголь#Водитель#Талица#ДПС
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