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Posted 8 ноября 2018,, 09:44

Published 8 ноября 2018,, 09:44

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Угрожал поджечь сотрудника ДПС: свердловчанин заплатит 30 тысяч рублей штрафа

8 ноября 2018, 09:44
Житель Свердловской области выплатит 30 тысяч рублей за пьяные угрозы поджога в отношении сотрудника ДПС.

Летом 2017 года житель поселка Белоярский в Свердловской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС на 52 км трассы Екатеринбург-Тюмень.

Мужчина открыл крышку бензобака и удерживал зажженную зажигалку у горловины бензобака, угрожая сжечь автомобиль в случае, если сотрудники ДПС предпримут попытку отправить его на специализированную стоянку.

Потом подсудимый взял в салоне своего автомобиля газовый баллон и направил струю газа в сторону одного из полицейских. Когда он убедился, что газ попал на одежду сотрудника правоохранительных органов, свердловчанин пригрозил поджечь его.

Злоумышленник был задержан. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей, информирует Следственное управление СК РФ по Свердловской области.

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#Общество#Свердловская область#Суд#Штраф#Екатеринбург - тюмень#Угрозы#ДПС
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