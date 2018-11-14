Дорога в селе Балакино будет отремонтирована в 2019 году

Posted 14 ноября 2018,, 15:42
Published 14 ноября 2018,, 15:42
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Жительница Горноуральского городского округа Нина Шаповалова обратилась к губернатору Свердловской области по вопросу ремонта дороги от села Лая до села Балакино. По словам женщины, дорога находится в ненадлежащем состоянии.
Планируется, что до ноября 2019 года на участке дороги, длиной 3,5 км, будет выполнен капремонт и заменено асфальтовое покрытие. На ремонт будут выделеныо 25 млн рублей.
Как сообщает Официальный сайт правительства Свердловской области, летом 2018 года были выполнены работы по замене асфальтового покрытия на большей части дороги и отремонтирована водосточная труба на реке Мака.