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Posted 14 ноября 2018,, 15:42

Published 14 ноября 2018,, 15:42

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Дорога в селе Балакино будет отремонтирована в 2019 году

14 ноября 2018, 15:42
В селе Балакино Пригородного района в 2019 году будет произведен ремонт дороги до села Лая.

Жительница Горноуральского городского округа Нина Шаповалова обратилась к губернатору Свердловской области по вопросу ремонта дороги от села Лая до села Балакино. По словам женщины, дорога находится в ненадлежащем состоянии.

Планируется, что до ноября 2019 года на участке дороги, длиной 3,5 км, будет выполнен капремонт и заменено асфальтовое покрытие. На ремонт будут выделеныо 25 млн рублей.

Как сообщает Официальный сайт правительства Свердловской области, летом 2018 года были выполнены работы по замене асфальтового покрытия на большей части дороги и отремонтирована водосточная труба на реке Мака.

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#Общество#ГГО и пригород#Дорога#Ремонт дорог#Асфальт#Лая
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