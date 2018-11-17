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Posted 17 ноября 2018,, 07:01

Published 17 ноября 2018,, 07:01

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Православные предложили назвать екатеринбургский аэропорт именем Елизаветы Романовой

17 ноября 2018, 07:01
Православные написали обращение к губернатору Свердловской области о включении в список имен для екатеринбургского Кольцово имени святой княгини Елизаветы Федоровны Романовой.

Верующие предложили свой вариант нового имени для аэропорта Кольцово. Им стало имя княгини Елизаветы Федоровны. Текст обращения к главе региона выложила в соцсети создатель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова.

Как пишет «Политсовет», в тексте говорится, что включение в список рассматриваемых имен имени княгини Романовой подчеркнуло бы роль женщины в истории России.

Великая княгиня Елизавета Романова была убита в 1918 году под Алапаевском.

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#Общество#Новости УрФО#Кольцово#Голосование#Романовы#Аэропорт «Кольцово»#Имена#Екатеринбург
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