Православные предложили назвать екатеринбургский аэропорт именем Елизаветы Романовой

Posted 17 ноября 2018,, 07:01
Published 17 ноября 2018,, 07:01
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Верующие предложили свой вариант нового имени для аэропорта Кольцово. Им стало имя княгини Елизаветы Федоровны. Текст обращения к главе региона выложила в соцсети создатель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова.
Как пишет «Политсовет», в тексте говорится, что включение в список рассматриваемых имен имени княгини Романовой подчеркнуло бы роль женщины в истории России.
Великая княгиня Елизавета Романова была убита в 1918 году под Алапаевском.