Православные предложили назвать екатеринбургский аэропорт именем Елизаветы Романовой

Верующие предложили свой вариант нового имени для аэропорта Кольцово. Им стало имя княгини Елизаветы Федоровны. Текст обращения к главе региона выложила в соцсети создатель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова.