Добровольцы рассказали жителям Новоипатово о пожарной безопасности и первой помощи

Posted 18 ноября 2018,, 05:30
Published 18 ноября 2018,, 05:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Пожарные добровольцы Сысертского городского округа провели профилактический рейд в частном жилом секторе деревни Новоипатово.
Волонтеры рассказали местным жителям о том, что печное отопление и электрооборудование являются основными причинами пожаров в период холодов. Добровольцы провели инструктаж по требованиям пожарной безопасности к обустройству печей, правилам их топки и обслуживания.
Сотрудники МЧС рассказали жителям деревни об автономных пожарных извещателях и порекомендовали установить данные приборы в домах.
Также добровольцы при участии психолога МЧС Екатерины Каракулиной провели занятие «Научись спасать жизнь» в сельском детском доме. На занятии специалисты продемонстрировали приемы оказания первой медицинской помощи при остановке сердца и попадании инородного тела в дыхательные пути.
Ребята получили возможность самостоятельно опробовать все приемы на манекене. В завершение встречи, дети поблагодарили волонтеров за интересное занятие, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.