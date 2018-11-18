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Posted 18 ноября 2018,, 05:30

Published 18 ноября 2018,, 05:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Добровольцы рассказали жителям Новоипатово о пожарной безопасности и первой помощи

18 ноября 2018, 05:30
Пожарные добровольцы провели профилактический рейд для жителей деревни Новоипатово, в ходе которого рассказали о требованиях пожарной безопасности при изпользовании печного отопления, а также отработали алгоритм первой помощи пострадавшему.

Пожарные добровольцы Сысертского городского округа провели профилактический рейд в частном жилом секторе деревни Новоипатово.

Волонтеры рассказали местным жителям о том, что печное отопление и электрооборудование являются основными причинами пожаров в период холодов. Добровольцы провели инструктаж по требованиям пожарной безопасности к обустройству печей, правилам их топки и обслуживания.

Сотрудники МЧС рассказали жителям деревни об автономных пожарных извещателях и порекомендовали установить данные приборы в домах.

Также добровольцы при участии психолога МЧС Екатерины Каракулиной провели занятие «Научись спасать жизнь» в сельском детском доме. На занятии специалисты продемонстрировали приемы оказания первой медицинской помощи при остановке сердца и попадании инородного тела в дыхательные пути.

Ребята получили возможность самостоятельно опробовать все приемы на манекене. В завершение встречи, дети поблагодарили волонтеров за интересное занятие, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Правила пожарной безопасности в зимнее время

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#Общество#Свердловская область#Волонтеры#Пожарная безопасность#Первая медицинская помощь#Сысертский район#Новоипатово
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