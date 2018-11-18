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Posted 18 ноября 2018,, 07:00

Published 18 ноября 2018,, 07:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Водитель маршрутки в Екатеринбурге спас бездомного щенка из-под колес трамвая

18 ноября 2018, 07:00
В Екатеринбурге водитель маршрутки спас бездомного замерзшего щенка, который едва не угодил под колеса трамвая.

Житель Екатеринбурга рассказал на своей странице в соцсети историю о спасении бездомного щенка.

Замерзший бездомный щенок чуть не попал под колеса трамвая. Собаку вовремя заметил и поймал водитель маршрутного автобуса Умар Баев.

Спасенного пса мужчина взял к себе в кабину автобуса, и собака весь день проездила с новым хозяином. На конечных остановках Баев кормил и выгуливал щенка.

Однако пока не понятно, где окончательно будет жить спасенный щенок – дома у водителя, в автобусе или же станет символом автобазы, пишут «Вечерние ведомости».

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#Общество#Новости УрФО#Спасение#Водитель#Собака#Трамвай#Екатеринбург
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