Водитель маршрутки в Екатеринбурге спас бездомного щенка из-под колес трамвая

Posted 18 ноября 2018,, 07:00
Published 18 ноября 2018,, 07:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Житель Екатеринбурга рассказал на своей странице в соцсети историю о спасении бездомного щенка.
Замерзший бездомный щенок чуть не попал под колеса трамвая. Собаку вовремя заметил и поймал водитель маршрутного автобуса Умар Баев.
Спасенного пса мужчина взял к себе в кабину автобуса, и собака весь день проездила с новым хозяином. На конечных остановках Баев кормил и выгуливал щенка.
Однако пока не понятно, где окончательно будет жить спасенный щенок – дома у водителя, в автобусе или же станет символом автобазы, пишут «Вечерние ведомости».