Жители Нижнего Тагила начали выходить на рыбалку на неокрепший лед

По словам специалистов МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила» выходить на лед можно только после его замерзания до толщины в 10 см, при себе необходимо иметь прочный шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Данное приспособление может спасти жизнь рыбаку, провалившемуся под лед.