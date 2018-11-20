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Posted 20 ноября 2018,, 08:19

Published 20 ноября 2018,, 08:19

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Жители Нижнего Тагила начали выходить на рыбалку на неокрепший лед

20 ноября 2018, 08:19
Жители Нижнего Тагила открыли рыбалку на льду после первых морозов, не обращая внимания на предостережения спасателей о неравномерности замерзания льда.

После первых морозов на нижнетагильских водоемах, несмотря на запрещающие таблички, появились первые рыбаки.

Заходил в группу, парни пишут, что толщина льда уже 7-8 см. Из-за этого я иду уверенно. 7-8 см – можно уже ходить. Я часто тут рыбачу, я уже ничего не боюсь, рассказал один из местных рыбаков.

По словам специалистов МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила» выходить на лед можно только после его замерзания до толщины в 10 см, при себе необходимо иметь прочный шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Данное приспособление может спасти жизнь рыбаку, провалившемуся под лед.

Особое внимание спасатели уделяют Выйскому пруду. Зимой жители частного сектора сокращают путь в город. В группе риска находятся рыбаки и школьники. Спасатели советуют родителям провести профилактические беседы со своими детьми о безопасном поведении на льду.

Зимой я любитель ходить на лыжах по Выйскому пруду в сторону Соснового бора. Ну и ребенка иногда с собой берем, сообщил один из жителей частного сектора Нижнего Тагила.

Спасатели рекомендуют пока воздержаться от выхода на лед. Если выходить на лед, то ближе к берегу на мелководье или недалеко от людей, сообщает «Тагил-ТВ».

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#Общество#Нижний Тагил#Спасатели#Лед#Профилактика#Рыбаки#Выйский пруд#Река Тагил
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