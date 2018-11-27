Сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле будут искать пьяных водителей

С начала 2018 года по вине нетрезвых водителей были травмированы 27 человек и погибли 9. Ещё 19 человек получили травмы и 2 погибли в ДТП, водители в которых отказались от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.