Сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле будут искать пьяных водителей

Posted 27 ноября 2018, 19:30
Published 27 ноября 2018, 19:30
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
С 28 по 30 ноября на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа сотрудники ГИБДД совместно с нижнетагильским гарнизоном полиции проведут рейдовые мероприятия по выявлению пьяных водителей и пресечению вождения в состоянии опьянения.
Также внимание дорожной полиции будет обращено на водителей, управляющих машиной без наличия водительского удостоверения. Организаторы рейда сообщают, что мероприятия пройдут, в том числе, и с использованием скрытого наблюдения за дорожной ситуацией.
С начала 2018 года по вине нетрезвых водителей были травмированы 27 человек и погибли 9. Ещё 19 человек получили травмы и 2 погибли в ДТП, водители в которых отказались от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.