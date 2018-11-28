Спортсмены из ГГО победили на чемпионате УрФО по армрестлингу

С 23 по 25 ноября в Екатеринбурге прошел чемпионат Уральского федерального округа по армрестлингу. В возрастной группе до 16 лет спортсмены из Горноуральского городского округа завоевали все призовые места, а в группе до 18 лет участники стали дипломантами второй степени.