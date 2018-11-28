Спортсмены из ГГО победили на чемпионате УрФО по армрестлингу

Posted 28 ноября 2018,, 15:32
Published 28 ноября 2018,, 15:32
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В соревнованиях по армрестлингу в Екатеринбурге в возрастной группе до 16 лет I место заняла ученица МБУ ДО ДЮСШ Лилия Гринцевич, II место – Алина Ташкинова и Александра Конева, III место – Алина Фалалеева.
В группе участников до 18 лет дипломантом второй степени стал Андрей Панченков, третьей степени – Екатерина Гробова.
Среди юниорок возрастной группы до восемнадцати лет II место завоевала Елена Путилова, также она награждена дипломом II степени в возрастной группе от двадцати одного года. Девушка признана лучшей спортсменкой по армрестлингу в УрФО в сезоне 2017-2018 годов.
Тренер победителей из ГГО – Валерий Иванович Ларионов.
Победа дала возможность участникам из детско-юношеской спортивной школы Горноуральского городского округа побороться в 2019 году за первенство РФ по армрестлингу, сообщается на Официальном сайте ГГО.