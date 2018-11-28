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Posted 28 ноября 2018,, 15:32

Published 28 ноября 2018,, 15:32

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Спортсмены из ГГО победили на чемпионате УрФО по армрестлингу

28 ноября 2018, 15:32
С 23 по 25 ноября в Екатеринбурге прошел чемпионат Уральского федерального округа по армрестлингу. В возрастной группе до 16 лет спортсмены из Горноуральского городского округа завоевали все призовые места, а в группе до 18 лет участники стали дипломантами второй степени.

В соревнованиях по армрестлингу в Екатеринбурге в возрастной группе до 16 лет I место заняла ученица МБУ ДО ДЮСШ Лилия Гринцевич, II место – Алина Ташкинова и Александра Конева, III место – Алина Фалалеева.

В группе участников до 18 лет дипломантом второй степени стал Андрей Панченков, третьей степени – Екатерина Гробова.

Среди юниорок возрастной группы до восемнадцати лет II место завоевала Елена Путилова, также она награждена дипломом II степени в возрастной группе от двадцати одного года. Девушка признана лучшей спортсменкой по армрестлингу в УрФО в сезоне 2017-2018 годов.

Тренер победителей из ГГО – Валерий Иванович Ларионов.

Победа дала возможность участникам из детско-юношеской спортивной школы Горноуральского городского округа побороться в 2019 году за первенство РФ по армрестлингу, сообщается на Официальном сайте ГГО.

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#Спорт#ГГО и пригород#Спортсмены#ДЮСШ#Горноуральский городской округ
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